Суд в Молдавии отказал в освобождении Гуцул до вынесения окончательного вердикта
Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая просила освободить политика из-под стражи до вынесения окончательного решения суда.
«Протест адвоката Натальи Байрам против постановления суда сектора Буюканы о применении превентивной меры в отношении Евгении Гуцул отклоняется как необоснованный», – зачитал постановление судья Виталий Будеч (цитата по ТАСС).
17 сентября защита заявляла, что молдавские власти не допускают адвокатов к Гуцул в тюрьме. Один из защитников, Гонсало Бойе, рассказал на пресс-конференции в Кишиневе, что за два месяца после ареста направлялись многочисленные запросы на посещение, но ответа получено не было. По его словам, это отражает серьезные проблемы с верховенством права в стране.
Еще один адвокат, Ульям Жюли, отметил, что в ходе процесса допускались грубые нарушения конституционных прав Гуцул, что, по его мнению, указывает на политический контекст дела.
5 августа столичный суд Молдавии признал Гуцул виновной по делу о незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний. Ее приговорили к семи годам лишения свободы и обязали возместить государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые, как утверждается, использовались для деятельности партии «Шор».