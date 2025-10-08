Суд в Молдавии отказал в освобождении Гуцул до вынесения окончательного вердикта

17 сентября защита заявляла, что молдавские власти не допускают адвокатов к Гуцул в тюрьме. Один из защитников, Гонсало Бойе, рассказал на пресс-конференции в Кишиневе, что за два месяца после ареста направлялись многочисленные запросы на посещение, но ответа получено не было. По его словам, это отражает серьезные проблемы с верховенством права в стране.