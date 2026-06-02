И. о. спикера парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку из-за спора о выборах

15 октября 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул заявила в интервью ТАСС, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. По ее словам, конечной задачей Кишинева является уничтожение автономии, превращение Гагаузии в обычный район, управляемый из столицы. Гуцул подчеркнула, что это лишит гагаузов «особого статуса, за который боролись поколения». Она заверила, что не допустит реализации этих планов.