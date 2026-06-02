И. о. спикера парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку из-за спора о выборах
Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи объявил об уходе в отставку после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.
«Я сделал все, что мог, для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», – заявил он (цитата по ТАСС).
15 октября 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул заявила в интервью ТАСС, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. По ее словам, конечной задачей Кишинева является уничтожение автономии, превращение Гагаузии в обычный район, управляемый из столицы. Гуцул подчеркнула, что это лишит гагаузов «особого статуса, за который боролись поколения». Она заверила, что не допустит реализации этих планов.
5 августа 2025 г. суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии.