Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

И. о. спикера парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку из-за спора о выборах

Ведомости

Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи объявил об уходе в отставку после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.

«Я сделал все, что мог, для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», – заявил он (цитата по ТАСС).

15 октября 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул заявила в интервью ТАСС, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. По ее словам, конечной задачей Кишинева является уничтожение автономии, превращение Гагаузии в обычный район, управляемый из столицы. Гуцул подчеркнула, что это лишит гагаузов «особого статуса, за который боролись поколения». Она заверила, что не допустит реализации этих планов.

Апелляционная палата Кишинева сохранила срок приговора Гуцул

Политика / Международные новости

5 августа 2025 г. суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте