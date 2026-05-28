Апелляционная палата Кишинева сохранила срок приговора Гуцул

Гуцул называла фарсом судебный процесс над собой в Молдавии. По ее словам, свидетели со стороны обвинения признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Глава Гагаузии подчеркивала, что их показания нельзя считать достоверными и использовать как доказательства. При этом ходатайства адвокатов были отклонены.