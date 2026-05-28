Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,449-0,25%ABRD138,4+0,44%VEON-RX57,40%IMOEX2 593,27+0,12%RTSI1 152,22+0,12%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Главная / Политика /

Апелляционная палата Кишинева сохранила срок приговора Гуцул

Ведомости

Апелляционная палата Кишинева сохранила приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в семь лет тюрьмы по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом пишет ТАСС.

«Отклонить кассационную жалобу, поданную Евгенией Гуцул через адвоката Сергея Морару. Оставить в силе решение суда Кишинева от 5 августа 2025 г.», – зачитал судья Виталий Будеч постановление.

Суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы 5 августа 2025 г. Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.

Чем известна глава Гагаузии Евгения Гуцул

Политика / Международные новости

В начале ноября 2025 г. Морару заявлял по итогам заседания Апелляционной палаты Кишинева, что ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смог подтвердить вину Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан.

Гуцул называла фарсом судебный процесс над собой в Молдавии. По ее словам, свидетели со стороны обвинения признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Глава Гагаузии подчеркивала, что их показания нельзя считать достоверными и использовать как доказательства. При этом ходатайства адвокатов были отклонены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь