Апелляционная палата Кишинева сохранила срок приговора Гуцул
Апелляционная палата Кишинева сохранила приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в семь лет тюрьмы по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом пишет ТАСС.
«Отклонить кассационную жалобу, поданную Евгенией Гуцул через адвоката Сергея Морару. Оставить в силе решение суда Кишинева от 5 августа 2025 г.», – зачитал судья Виталий Будеч постановление.
Суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы 5 августа 2025 г. Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.
В начале ноября 2025 г. Морару заявлял по итогам заседания Апелляционной палаты Кишинева, что ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смог подтвердить вину Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан.
Гуцул называла фарсом судебный процесс над собой в Молдавии. По ее словам, свидетели со стороны обвинения признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Глава Гагаузии подчеркивала, что их показания нельзя считать достоверными и использовать как доказательства. При этом ходатайства адвокатов были отклонены.