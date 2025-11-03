Адвокат заявил о неспособности свидетелей доказать виновность Гуцул
Ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смог подтвердить вину башкана Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан, сообщил адвокат Гуцул Серджиу Морару по итогам заседания Апелляционной палаты Кишинева, передают «РИА Новости».
Заседание по делу Гуцул и Попан состоялось 3 ноября. Обе обвиняемые участвовали в нем в дистанционном формате из следственного изолятора.
По словам Морару, допрос свидетелей близок к завершению, однако никто из них не представил доказательств причастности подсудимых к инкриминируемым действиям. «Свидетели заявили, что не знакомы лично с Гуцул и Попан, знают их лишь поверхностно и не видели, чтобы они участвовали в пожертвованиях или протестах», – отметил адвокат.
Он также напомнил, что защита ранее ходатайствовала о допросе около 200 человек, однако суд отклонил просьбу и ограничился уже представленными материалами.
Следующее заседание, по словам Морару, назначено на 6 ноября. На нем защита намерена представить дополнительные документы и доказательства, чтобы подтвердить обоснованность апелляции.
5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии.
30 августа Гуцул назвала судебный процесс над собой в Молдавии фарсом. Она заявила, что свидетели со стороны обвинения на судебном процессе 30 октября признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств, подчеркнула Гуцул. Кроме того, ходатайства адвокатов были отклонены.
По ее словам, цель судебного процесса не в установлении справедливости, а политическое преследование.