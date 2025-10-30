Газета
Главная / Политика /

Гуцул назвала судебный процесс над собой в Молдавии фарсом

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала судебный процесс над собой в Молдавии фарсом. Об этом написали адвокаты Гуцул в ее Telegram-канале.

Она заявила, что свидетели со стороны обвинения на судебном процессе 30 октября признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств, подчеркнула Гуцул. Кроме того, ходатайства адвокатов были отклонены.

По ее словам, цель судебного процесса не в установлении справедливости, а в стремлении удержаться в рамках заранее написанного сценария.

«Но истина рано или поздно восторжествует», – добавила Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии.

Защита Гуцул подала апелляцию, настаивая на незаконности приговора. 8 октября Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты, которая просила освободить политика из-под стражи до вынесения окончательного решения суда.

