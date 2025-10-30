Гуцул назвала судебный процесс над собой в Молдавии фарсом

Она заявила, что свидетели со стороны обвинения на судебном процессе 30 октября признали, что никогда не были знакомы лично и видели главу Гагаузии только по телевизору. Их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств, подчеркнула Гуцул. Кроме того, ходатайства адвокатов были отклонены.