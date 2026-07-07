Четверых офицеров ВСУ осудили в РФ на пожизненные сроки за убийство 93 человек
Суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех украинских командиров по делу об убийстве 93 мирных жителей и обстрелах жилых кварталов Мариуполя. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, виновными признаны командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона морской пехоты Николай Бирюков.
Следствие установило, что в 2022 г. фигуранты участвовали в блокаде Мариуполя, организовав окружение северной части города. По данным СК, их подчиненные удерживали мирных жителей, используя их в качестве «живого щита», препятствовали эвакуации гражданского населения и убивали тех, кто не соглашался с действиями украинской стороны. Как утверждает следствие, в результате погибли 93 человека, также были совершены покушения на убийство еще 81 человека. Кроме того, были повреждены или уничтожены 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими. Кармянков и Бирюков во время предварительного следствия частично признали вину.
Суд признал их виновными в жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, применении запрещенных методов ведения военного конфликта, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении и повреждении имущества.
«Каждому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – пояснили в СК РФ.
27 марта в России также заочно приговорили к пожизненному лишению свободы командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Суд признал его виновным в организации теракта против сотрудников «Первого канала» в Курской области весной 2025 г. Кроме того, с Бровди взыскали по 10 млн руб. в пользу матери и сестры погибшей журналистки.