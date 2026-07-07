Четверых офицеров ВСУ осудили в РФ на пожизненные сроки за убийство 93 человек

Следствие установило, что в 2022 г. фигуранты участвовали в блокаде Мариуполя, организовав окружение северной части города. По данным СК, их подчиненные удерживали мирных жителей, используя их в качестве «живого щита», препятствовали эвакуации гражданского населения и убивали тех, кто не соглашался с действиями украинской стороны. Как утверждает следствие, в результате погибли 93 человека, также были совершены покушения на убийство еще 81 человека. Кроме того, были повреждены или уничтожены 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими. Кармянков и Бирюков во время предварительного следствия частично признали вину.