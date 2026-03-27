Командира ВСУ Бровди заочно приговорили к пожизненному в РФ
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил командующего силами беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди к пожизненному заключению, сообщило «РИА Новости»
Его признали виновным в организации теракта против сотрудников «Первого канала», который совершили в Курской области весной 2025 г. Суд также взыскал с Бровди по 10 млн руб. в пользу матери и сестры погибшей журналистки.
По словам собеседника агентства, ее родственники требовали компенсацию ущерба в размере 100 млн руб.
По версии суда, в марте 2025 г. командир 414-й бригады беспилотных систем ВСУ Бровди организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным заминировать участки местности в Курской области, из-за чего подорвался автомобиль. Погибла журналистка «Первого канала» Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших получили ранения.
По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.