Командира ВСУ Бровди заочно приговорили к пожизненному в РФ

По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.