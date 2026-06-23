СК назвал имена причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области
Следственный комитет России установил организаторов и исполнителей удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В теракте обвиняются командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко.
«Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории», – сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Установлены непосредственные исполнители теракта: военнослужащие подразделения «Химера» Дмитрий Ткаченко, пограничной комендатуры «Шквал» Игорь Жуков и 73-го морского центра спецопераций ВСУ Владислав Наум. В отношении всех пятерых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей). Организуется их международный розыск.
Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля следовал на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек пострадали, из них шестеро – несовершеннолетние. Президент Владимир Путин поручил Минздраву оказать помощь раненым. МИД Белоруссии назвал атаку «зверским терактом» и потребовал объяснений от Украины. По данным Минздрава РФ, 19 июня из больниц были выписаны пятеро пострадавших детей.