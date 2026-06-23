СК назвал имена причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области

Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля следовал на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек пострадали, из них шестеро – несовершеннолетние. Президент Владимир Путин поручил Минздраву оказать помощь раненым. МИД Белоруссии назвал атаку «зверским терактом» и потребовал объяснений от Украины. По данным Минздрава РФ, 19 июня из больниц были выписаны пятеро пострадавших детей.