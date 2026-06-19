Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%LIFE2,275+0,89%OKEY45,62+0,62%IMOEX2 443,33+0,09%RTSI1 049,23+0,09%RGBI118,31+0,14%RGBITR783,75+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии раненых при атаке на автобус

Ведомости

Состояние пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области остается стабильным. Об этом сообщили «РИА Новости» в Министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, дети, получившие ранения, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно.

В министерстве уточнили, что наиболее тяжело пострадавшему ребенку 19 июня планируется проведение хирургического вмешательства. Операцию должна выполнить мультидисциплинарная бригада специалистов.

Что касается взрослого пациента, его состояние также оценивается как стабильное и средней степени тяжести. По информации медиков, при сохранении положительной динамики его могут перевести из отделения реанимации в профильное отделение уже в течение дня.

В Минске пройдет встреча постпредов СНГ в связи с атакой в Брянской области

Политика / Международные отношения

17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. В результате погибла женщина-сопровождающая, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших шестеро детей. В автобусе в тот момент ехала детская футбольная команда из Гомеля.

18 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медики в полном объеме оказали помощь пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Брянской области, они все стабилизированы. По словам Мурашко, система оказания медицинской помощи сработала слаженно при лечении пострадавших от атаки.

В этот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что потерпевшими по уголовному делу о теракте, возбужденному после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, признаны 19 детей и 22 взрослых.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь