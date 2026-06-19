Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии раненых при атаке на автобус
Состояние пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области остается стабильным. Об этом сообщили «РИА Новости» в Министерстве здравоохранения республики.
По данным ведомства, дети, получившие ранения, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно.
В министерстве уточнили, что наиболее тяжело пострадавшему ребенку 19 июня планируется проведение хирургического вмешательства. Операцию должна выполнить мультидисциплинарная бригада специалистов.
Что касается взрослого пациента, его состояние также оценивается как стабильное и средней степени тяжести. По информации медиков, при сохранении положительной динамики его могут перевести из отделения реанимации в профильное отделение уже в течение дня.
17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. В результате погибла женщина-сопровождающая, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших шестеро детей. В автобусе в тот момент ехала детская футбольная команда из Гомеля.
18 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медики в полном объеме оказали помощь пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Брянской области, они все стабилизированы. По словам Мурашко, система оказания медицинской помощи сработала слаженно при лечении пострадавших от атаки.
В этот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что потерпевшими по уголовному делу о теракте, возбужденному после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, признаны 19 детей и 22 взрослых.