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В Минске пройдет встреча постпредов СНГ в связи с атакой в Брянской области

Ведомости

Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ проведет экстренное заседание по инициативе белорусской стороны в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Содружества, передает «Sputnik Беларусь». Встреча пройдет в Минске 19 июня.

В сообщении отмечается, что обсуждение будет посвящено инциденту, который в СНГ квалифицируют как нападение на мирных граждан, и пройдет в Исполнительном комитете СНГ.

17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.

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Политика / Международные отношения

В Кремле квалифицировали произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим. 17 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона «сознательно бьет по гражданским целям и объектам, особенно по детям».

МИД Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины в стране Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области.

В ходе совещания с представителями военного руководства президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему инцидента с автобусом в Брянской области. Президент утверждает, что удар был нанесен украинским дроном, несмотря на попытки Киева опровергнуть эту версию событий. Кроме того, глава государства предупредил о последствиях любых попыток втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние, подчеркнув, что подобные действия «дорого обойдутся».

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