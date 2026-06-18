Лукашенко: граница с Украиной пылает как никогда
Необходимо дальнейшее усиление мер безопасности на южном направлении Белоруссии, потому что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями военного руководства, передает «БелТА».
По словам Лукашенко, обстановка на белорусско-украинской границе требует повышенного внимания со стороны силовых структур. Президент подчеркнул, что южный рубеж протяженностью около 1500 км остается зоной повышенных рисков.
«Южная граница – полторы тысячи километров (вы это знаете, наши военные там стоят) – пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо», – сказал белорусский лидер.
В ходе совещания Лукашенко также затронул тему инцидента с автобусом в Брянской области, в котором находились дети из Белоруссии. Президент утверждает, что удар был нанесен украинским дроном, несмотря на попытки Киева опровергнуть эту версию событий. Кроме того, глава государства предупредил о последствиях любых попыток втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние, подчеркнув, что подобные действия «дорого обойдутся».
17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.
В Кремле квалифицировали произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим. 17 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона «сознательно бьет по гражданским целям и объектам, особенно по детям».
МИД Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины в стране Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области.