Лукашенко: граница с Украиной пылает как никогда

В ходе совещания Лукашенко также затронул тему инцидента с автобусом в Брянской области, в котором находились дети из Белоруссии. Президент утверждает, что удар был нанесен украинским дроном, несмотря на попытки Киева опровергнуть эту версию событий. Кроме того, глава государства предупредил о последствиях любых попыток втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние, подчеркнув, что подобные действия «дорого обойдутся».