Лавров обвинил ВСУ в преднамеренных ударах по гражданским объектам в России
Украинская сторона бьет по гражданским объектам России. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Это абсолютно в стиле киевского режима. В надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и объектам, особенно по детям», – сказал Лавров. Министр отметил, что российская и белорусская стороны уже дали свои комментарии об атаке киевских военных на автобус с детьми.
На вопрос об угрозах в адрес Крыма и крымчан со стороны главы минобороны Украины Михаила Федорова Лавров сообщил, что «на любой беспилотник есть противоядие». По его словам, Россия активно работает над совершенствованием оборонной силы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии. По словам дипломата, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны. Захарова выразила уверенность, что лица, причастные к атаке, будут установлены и понесут ответственность.
17 июня украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте.