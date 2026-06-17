Лавров обвинил ВСУ в преднамеренных ударах по гражданским объектам в России

«Это абсолютно в стиле киевского режима. В надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и объектам, особенно по детям», – сказал Лавров. Министр отметил, что российская и белорусская стороны уже дали свои комментарии об атаке киевских военных на автобус с детьми.