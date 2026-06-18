МИД Белоруссии вручил украинскому послу ноту протеста после атаки на автобус

«Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности», – сказал он (цитата по «БелТА»).