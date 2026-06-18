МИД Белоруссии вручил украинскому послу ноту протеста после атаки на автобус
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины в Республике Беларусь Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области, сообщил журналистам пресс-секретарь МИДа Руслан Варанков,
«Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности», – сказал он (цитата по «БелТА»).
17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.
В Кремле квалифицировали произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим. 17 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона «сознательно бьет по гражданским целям и объектам, особенно по детям».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации осудить атаку, предупредив, что «молчание будет означать одобрение и поощрение киевских террористов». СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.
18 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на автобус нарушением договоренностей.