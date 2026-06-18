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Главная / Политика /

Лукашенко назвал нарушением договоренностей атаку ВСУ на автобус под Брянском

Ведомости

Атака украинского дрона на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области является нарушением договоренностей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства указал, что боевые действия сегодня «не просто где-то далеко», а «за забором, а иногда и ближе».

«Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения договоренностей, и поведение в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске – гибель людей, и даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Лукашенко добавил, что белорусская сторона не торопится делать выводы, но «мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения».

17 июня украинские дроны атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. В России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. В ООН выступили против любых атак, направленных на гражданское население.

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