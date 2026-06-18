Лукашенко назвал нарушением договоренностей атаку ВСУ на автобус под Брянском

«Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения договоренностей, и поведение в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске – гибель людей, и даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области», – сказал он (цитата по «БелТА»).