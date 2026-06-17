Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что европейские столицы могут вновь не отреагировать на трагедию в Брянской области. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул необходимость продолжения информационной работы за рубежом независимо от реакции европейских стран. По его словам, отсутствие публичных заявлений со стороны руководства европейских государств не должно влиять на позицию Москвы по освещению подобных инцидентов.