ООН выступила против ударов по гражданским на фоне атаки ВСУ в Брянской области
Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых атак, направленных на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удары беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области, передает «РИА Новости».
По словам Дюжаррика, позиция ООН в подобных ситуациях остается неизменной. Председатель ООН отметил, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Дюжаррик подчеркнул, что в организации ознакомлены с сообщениями о произошедшем инциденте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что европейские столицы могут вновь не отреагировать на трагедию в Брянской области. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул необходимость продолжения информационной работы за рубежом независимо от реакции европейских стран. По его словам, отсутствие публичных заявлений со стороны руководства европейских государств не должно влиять на позицию Москвы по освещению подобных инцидентов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии. По словам дипломата, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны. Захарова выразила уверенность, что лица, причастные к атаке, будут установлены и понесут ответственность.
17 июня украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте.