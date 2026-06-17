Песков: в Европе могут проигнорировать трагедию в Брянской области

17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии. По словам дипломата, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны. Захарова выразила уверенность, что лица, причастные к атаке, будут установлены и понесут ответственность.