Песков: в Европе могут проигнорировать трагедию в Брянской области
Европейские столицы могут вновь не отреагировать на трагедию в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул необходимость продолжения информационной работы за рубежом независимо от реакции европейских стран. По его словам, отсутствие публичных заявлений со стороны руководства европейских государств не должно влиять на позицию Москвы по освещению подобных инцидентов.
Песков также сообщил, что в Кремле квалифицировали атаку украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии как террористический акт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим.
17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии. По словам дипломата, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны. Захарова выразила уверенность, что лица, причастные к атаке, будут установлены и понесут ответственность.
Украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте.