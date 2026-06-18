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Главная / Общество /

Потерпевшим по делу об атаке ВСУ на автобус признан 41 человек

Ведомости

Потерпевшими по уголовному делу о теракте, возбужденному после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, признаны 19 детей и 22 взрослых. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 17 июня около 10:00 мск украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии по маршруту «Гомель – Геленджик». Удар был нанесен на 98-м км трассы Брянск – Новозыбков в районе деревни Нельжичи.

В результате атаки погиб один пассажир, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших шестеро детей. В автобусе в тот момент ехала детская футбольная команда из Гомеля.

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Общество

Следователи осмотрели место происшествия и автобус, подвергшийся атаке. На месте обнаружены и изъяты фрагменты корпуса беспилотника, электронные компоненты летательного аппарата и поражающие элементы взрывного устройства. Назначены судебно-медицинские, взрывотехнические и автотехнические экспертизы.

«Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления», – пояснили в ведомстве.

После инцидента МИД Белоруссии вручил украинскому послу ноту протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, призвала международные организации дать оценку атаке на автобус. По ее словам, «молчание будет означать одобрение и поощрение киевских террористов».

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