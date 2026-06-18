Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на автобус под Брянском
Медики в полном объеме оказали помощь пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Брянской области, они все стабилизированы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Медицинская помощь оказана в полном объеме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мурашко, система оказания медицинской помощи сработала слаженно при лечении пострадавших от атаки.
18 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что потерпевшими по уголовному делу о теракте, возбужденному после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, признаны 19 детей и 22 взрослых. Следствие уточнило, что 17 июня около 10:00 мск украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель – Геленджик. Удар был нанесен на 98-м км трассы Брянск – Новозыбков в районе деревни Нельжичи.
В результате атаки погиб один пассажир, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших шестеро детей. В автобусе в тот момент ехала детская футбольная команда из Гомеля.