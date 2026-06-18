Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на автобус под Брянском

18 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что потерпевшими по уголовному делу о теракте, возбужденному после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, признаны 19 детей и 22 взрослых. Следствие уточнило, что 17 июня около 10:00 мск украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель – Геленджик. Удар был нанесен на 98-м км трассы Брянск – Новозыбков в районе деревни Нельжичи.