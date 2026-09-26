Планета, найденная на бумаге: как математика привела к открытию Нептуна

Ученые решили, что такое движение может быть связано с влиянием гравитации Солнца, ошибкой наблюдений или тем, что на его орбиту воздействует другое, еще не открытое небесное тело. Последнюю теорию высказал в 1821 г. французский астроном Алексис Бувар, изучавший Уран. Но само открытие удалось совершить лишь через несколько лет другому французскому математику и астроному: Урбен Леверье был среди тех ученых, кто склонялся к версии о том, что на движение Урана все же влияет другая планета.