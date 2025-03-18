Тайна девятой планеты

Браун не отчаивался и убедил руководство института продолжить поиски. К этому времени цифровые технологии были усовершенствованы, хотя по-прежнему фотографировали меньшую площадь, чем аналоговая техника. Зато они делали снимки куда быстрее, чем бегающие в темноте с фотопластинами астрономы. В итоге уже через год, в 2002 г., удача улыбнулась Брауну. Он обнаружил движущееся тело, которое по первоначальным подсчетам оказывалось размером примерно с Плутон. Увы, проверка с помощью космического телескопа «Хаббл» показала, что на самом деле объект был вдвое меньше. Произошло то же, что когда-то с Плутоном: оба небесных тела состояли из льда, отражали много света и оказались ярче, чем изначально предполагали ученые. Но все равно это была победа. Еще несколько лет назад ученое сообщество считало, что ничего такого крупного в той области не существует. Браун дал новому объекту имя Квавар – так звали божество индейского племени Тонгва.