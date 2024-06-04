Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Процедурный комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введения санкций против Международного уголовного суда (МУС) за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Трансляция заседания шла на YouTube-канале комитета.
Инициативу поддержали девять законодателей, против были трое. Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей, затем его направят в сенат, где, как ожидается, инициативу заблокируют демократы, пишет The Hill.
Согласно законопроекту, ограничения вводятся против тех, кто участвовал или помогал МУС в расследовании, задержании, аресте и ином судебном преследовании в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Речь идет о военнослужащих США, в том числе бывших, чиновниках, членах правительства, а также о любых иностранцах, являющихся гражданами союзника США.
Санкции предполагают блокировку активов в США, запрет на въезд и аннулирование текущих виз.
Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий. Хан также запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса».
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора. Сам Нетаньяху назвал сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» новым антисемитизмом.
США, как и Израиль, не признают юрисдикцию МУС. Вашингтон не ратифицировал основополагающий документ МУС – Римский статут.