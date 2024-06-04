Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Согласно законопроекту, ограничения вводятся против тех, кто участвовал или помогал МУС в расследовании, задержании, аресте и ином судебном преследовании в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Речь идет о военнослужащих США, в том числе бывших, чиновниках, членах правительства, а также о любых иностранцах, являющихся гражданами союзника США.