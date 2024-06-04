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Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Ведомости

Процедурный комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введения санкций против Международного уголовного суда (МУС) за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Трансляция заседания шла на YouTube-канале комитета.

Инициативу поддержали девять законодателей, против были трое. Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей, затем его направят в сенат, где, как ожидается, инициативу заблокируют демократы, пишет The Hill.

Согласно законопроекту, ограничения вводятся против тех, кто участвовал или помогал МУС в расследовании, задержании, аресте и ином судебном преследовании в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Речь идет о военнослужащих США, в том числе бывших, чиновниках, членах правительства, а также о любых иностранцах, являющихся гражданами союзника США.

Санкции предполагают блокировку активов в США, запрет на въезд и аннулирование текущих виз.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий. Хан также запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса».

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора. Сам Нетаньяху назвал сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» новым антисемитизмом.

США, как и Израиль, не признают юрисдикцию МУС. Вашингтон не ратифицировал основополагающий документ МУС – Римский статут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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