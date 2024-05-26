Прокурор МУС объяснил требование выдать ордер на арест Нетаньяху
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что страна имеет полное право на самооборону и возвращение заложников, но ни у кого нет «лицензии» на совершение военных преступлений. Так он прокомментировал обвинения суда против Нетаньяху в интервью газете The Times.
Хан привел в пример конфликт в Северной Ирландии во второй половине XX века с попыткой убийства бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер. В результате покушения со стороны Ирландской республиканской армии (ИРА) погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен. При этом британцы, как подчеркнул прокурор, не предложили сбросить «2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд», где могли быть члены ИРА и сторонники республиканцев.
«Я не говорю, что Израиль с его демократией и верховным судом сродни “Хамасу”, конечно, нет. Я не мог бы выразиться яснее: Израиль имеет полное право защитить свое население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности», – сказал прокурор МУС.
Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий. Хан также запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса». Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора в адрес властей Израиля. Сам Нетаньяху назвал сравнение Армии обороны Израиля и «Хамаса» «новым антисемитизмом».
Международный суд ООН позднее постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь.