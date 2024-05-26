Прокурор МУС объяснил требование выдать ордер на арест Нетаньяху

«Я не говорю, что Израиль с его демократией и верховным судом сродни “Хамасу”, конечно, нет. Я не мог бы выразиться яснее: Израиль имеет полное право защитить свое население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности», – сказал прокурор МУС.