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Прокурор МУС объяснил требование выдать ордер на арест Нетаньяху

Ведомости

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что страна имеет полное право на самооборону и возвращение заложников, но ни у кого нет «лицензии» на совершение военных преступлений. Так он прокомментировал обвинения суда против Нетаньяху в интервью газете The Times.

Хан привел в пример конфликт в Северной Ирландии во второй половине XX века с попыткой убийства бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер. В результате покушения со стороны Ирландской республиканской армии (ИРА) погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен. При этом британцы, как подчеркнул прокурор, не предложили сбросить «2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд», где могли быть члены ИРА и сторонники республиканцев.

«Я не говорю, что Израиль с его демократией и верховным судом сродни “Хамасу”, конечно, нет. Я не мог бы выразиться яснее: Израиль имеет полное право защитить свое население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности», – сказал прокурор МУС.

Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий. Хан также запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса». Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора в адрес властей Израиля. Сам Нетаньяху назвал сравнение Армии обороны Израиля и «Хамаса» «новым антисемитизмом».

Международный суд ООН позднее постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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