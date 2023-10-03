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Парламент Армении ратифицировал Римский статут

Против такого решения проголосовали 20 депутатов
Максим Цуланов
Wikimedia

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), следует из итогов голосования.

«За ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20. Решение принято», – объявил спикер парламента Ален Симонян (цитата по ТАСС). 

Оппозиция бойкотировала ратификацию договора МУС. Как отметили депутаты фракции «Честь имею», решение властей о ратификации Римского статута чревато непредсказуемыми последствиями в связи с нынешней геополитической ситуацией. Таким образом, решение о принятии статута принимали депутаты партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор».

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Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян объяснил необходимость ратификации «сдерживающим эффектом» для тех, кто «намеревается совершить преступление» на территории республики.

«Учитывая тот факт, что вооруженные формирования Азербайджана по-прежнему находятся на суверенной территории Армении, ратификация хартии вновь оправдана», – отметил он на заседании, его слова привело агентство Armenpress.

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. 24 марта этого года КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.

Российские власти осудили планы властей Армении. В МИДе заявляли о «неприемлемости» ратификации, последствия которой могут повлиять на двусторонние отношения. Кремль же назвал действия Еревана «чрезвычайно враждебными» по отношению к России.

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19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. Позже президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

За неделю до начала «антитеррористических мероприятий» Баку Пашинян уточнил, что процесс ратификации связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. Правительство Армении в прошлом году также отмечало, что принятие обязательств МУС позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

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