Парламент Армении ратифицировал Римский статутПротив такого решения проголосовали 20 депутатов
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), следует из итогов голосования.
«За ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20. Решение принято», – объявил спикер парламента Ален Симонян (цитата по ТАСС).
Оппозиция бойкотировала ратификацию договора МУС. Как отметили депутаты фракции «Честь имею», решение властей о ратификации Римского статута чревато непредсказуемыми последствиями в связи с нынешней геополитической ситуацией. Таким образом, решение о принятии статута принимали депутаты партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор».
Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян объяснил необходимость ратификации «сдерживающим эффектом» для тех, кто «намеревается совершить преступление» на территории республики.
«Учитывая тот факт, что вооруженные формирования Азербайджана по-прежнему находятся на суверенной территории Армении, ратификация хартии вновь оправдана», – отметил он на заседании, его слова привело агентство Armenpress.
Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. 24 марта этого года КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.
Российские власти осудили планы властей Армении. В МИДе заявляли о «неприемлемости» ратификации, последствия которой могут повлиять на двусторонние отношения. Кремль же назвал действия Еревана «чрезвычайно враждебными» по отношению к России.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. Позже президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
За неделю до начала «антитеррористических мероприятий» Баку Пашинян уточнил, что процесс ратификации связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. Правительство Армении в прошлом году также отмечало, что принятие обязательств МУС позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».