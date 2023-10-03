В чем заключается план по реинтеграции армян Нагорного Карабаха

В чем заключается план по реинтеграции армян Нагорного КарабахаПо данным Еревана, подавляющая их часть – около 100 000 человек – эвакуировалась в Армению
В административном центре непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте (Ханкенди) 2 октября прошло заседание рабочей группы при правительстве Азербайджана по реинтеграции региона. После переговоров администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые обнародовала основные тезисы «плана реинтеграции» карабахских армян в правовое поле Баку. Это произошло спустя сутки после того, как фактически завершился массовый исход карабахских армян, во всяком случае, по данным правительства Армении, в стране зарегистрировано 100 514 вынужденных переселенцев из Карабаха.
Еще 24 сентября армянские власти Карабаха заявляли о том, что численность населения составляет 120 000 человек, но сколько из них на самом деле осталось, не известно. 1 октября, по словам пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, на территорию страны переправлялись последние желающие. Конкретной статистики об оставшихся в Карабахе армянах нет. По словам Багдасарян, армянское правительство предоставило временное жилье 45 516 переселенцам. Единовременную помощь в размере 100 000 драмов ($254) получит каждый переселенец, еще по 50 000 драмов ($127) им выплатят на аренду жилья и коммунальные платежи.
30 сентября экс-омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян в соцсети сообщил, что в этом регионе осталось «максимум несколько сотен человек, большинство из которых – чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями, которые тоже готовятся к отъезду». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в регионе могут оставаться бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Против последнего Баку возбудил уголовное дело и объявил в международный розыск по обвинению в преступлениях, совершенных в ходе второй карабахской войны в 2020 г. Кроме них в регионе также остается действующий глава НКР Самвел Шахраманян, избранный парламентом непризнанной республики 9 сентября.
Всего, по данным генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, в необнародованный список людей, подлежащих аресту, входит 300 человек. Алиев также призвал местных армян, находящихся в международном розыске, добровольно сдаться. Он отметил, что уже задержано четверо разыскиваемых: экс-госминистр НКР и российский миллиардер Рубен Варданян, экс-глава МИДа непризнанной республики Давид Бабаян, экс-замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян и экс-глава Армии обороны Арцаха Левон Мнацаканян.
План реинтеграции карабахских армян будет реализовываться спецпредставительствами президента Азербайджана в регионе. Туда, как следует из текста, помимо этнических азербайджанцев войдут и оставшиеся армянские жители Карабаха. Баку заявляет о планах привлечь карабахских армян к работе местных муниципалитетов и органов внутренних дел.
В экономической сфере власти пообещали довести состояние физической и социальной инфраструктуры «до уровня средних показателей по стране», а также представить пакет стимулирующих мер в налоговой, таможенной и кредитной сферах для ускоренного развития региона. В культурной сфере Баку пообещал гарантировать армянским жителям право на сохранение и развитие культуры, языка, свободу вероисповедания и охрану культурных и религиозных памятников. При этом отмечается, что у местных жителей изымут все оружие.
29 сентября Ереван подал иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в регионе. В иске армянская сторона призывает азербайджанцев воздержаться от «принятия карательных мер против бывших политических представителей Карабаха и военнослужащих». Представители Азербайджана все обвинения отвергают, заявляя, что с самого начала азербайджанские власти призывали местных армян остаться. Для регистрации карабахских армян азербайджанские власти 28 сентября запустили специальный портал reintegration.gov.az. По данным министерства труда, 1 октября этой услугой воспользовалось «несколько» армян.
Параллельно Баку проводит возвращение в Карабах азербайджанских вынужденных переселенцев. С момента окончания второй карабахской войны в 2020 г., по словам президента Алиева, в перешедшие под контроль Баку районы, ранее занятые армянскими силами, вернулось 2300 азербайджанцев (преимущественно в Лачин и несколько сел Зангеланского района на границе с Арменией). К концу года азербайджанские власти рассчитывают довести эту цифру до 5500 человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в ходе первой карабахской войны (1992–1994 гг.) Нагорный Карабах и сопредельные семь районов покинуло порядка 600 000 азербайджанцев, из которых более 40 000 проживало на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.
Процесс возвращения азербайджанского населения в регион осуществляется в соответствии с определенным властями графиком, сказал член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его словам, медленное возвращение азербайджанцев объясняется тем, что восстановление Карабаха включает огромную работу по разминированию и отстраиванию большой территории с нуля. На первом этапе, напоминает Исмаилов, уже реализованы масштабные инфраструктурные проекты – прокладка дорог, тоннелей, сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, построены аэропорты в Физули и Зангелане, завершается строительство аэропорта в Лачине.
«Лишь после этого началось строительство домов. Все это требует огромных средств, которые покрываются исключительно за счет госбюджета», – сказал эксперт. Исмаилов считает, что, несмотря на резкий отток армянского населения из Карабаха, многие вернутся, а сам исход произошел исключительно в результате «искусственного ажиотажа». Говоря о возможных компенсациях карабахским армянам со стороны Баку за оставляемое имущество, эксперт заметил, что с азербайджанской стороны никто это имущество не конфисковывал и насильственных выселений не проводил. «Компенсации, как правило, выдаются за поврежденную или уничтоженную собственность. Никаких препятствий для возвращения и обсуждения всех вопросов, в том числе имущественного характера, нет», – считает Исмаилов. Он также напомнил, что армянская сторона не выдавала никаких компенсаций ныне возвращающимся азербайджанским беженцам из Карабаха.
«Сам факт момента обнародования этого плана показателен: азербайджанские власти никого не удерживали, все, кто хотел уехать, – а это подавляющее большинство – уехали, – отмечает армянский политолог Джонни Меликян. – Единственной серьезной гарантией для этих людей была бы некая международная миссия с присутствием «на земле», с четким мандатом».