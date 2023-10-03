В чем заключается план по реинтеграции армян Нагорного Карабаха

«Лишь после этого началось строительство домов. Все это требует огромных средств, которые покрываются исключительно за счет госбюджета», – сказал эксперт. Исмаилов считает, что, несмотря на резкий отток армянского населения из Карабаха, многие вернутся, а сам исход произошел исключительно в результате «искусственного ажиотажа». Говоря о возможных компенсациях карабахским армянам со стороны Баку за оставляемое имущество, эксперт заметил, что с азербайджанской стороны никто это имущество не конфисковывал и насильственных выселений не проводил. «Компенсации, как правило, выдаются за поврежденную или уничтоженную собственность. Никаких препятствий для возвращения и обсуждения всех вопросов, в том числе имущественного характера, нет», – считает Исмаилов. Он также напомнил, что армянская сторона не выдавала никаких компенсаций ныне возвращающимся азербайджанским беженцам из Карабаха.