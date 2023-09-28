Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту
Власти Армении предложили России подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), рассказал журналистам представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.
«Мы предложили РФ заключить двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», – приводит его слова «Sputnik Армения».
При этом Киракосян подчеркнул, что любые разговоры об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его визита в республику неуместны, поскольку лидеры стран имеют иммунитет.
28 сентября комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла проект ратификации Римского статута. В случае ратификации парламентом Римский статут вступит в силу в течение 60 дней.
Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В сентябре правительство Армении направило Римский статут в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. 13 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что этот процесс связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном.
В МИД России ранее называли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России. 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном.