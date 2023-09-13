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Пашинян объяснил ратификацию Римского статута безопасностью Армении

Ведомости

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией связана с безопасностью страны. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Это не имеет никакой связи с армяно-российскими отношениями, а имеет отношение к вопросу безопасности Армении», – отметил он в очередной раз во время правительственного часа в парламенте (цитата по «Sputnik Армения»).

11 сентября в эфире Общественного телевидения Пашинян уже заявлял, что этот процесс был начат в декабре 2022 г. и связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. По его мнению, это является еще одним фактором, оказывающим влияние на безопасность страны в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией.

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Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В МИД России сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России. В сентябре правительство Армении направило Римский статут в парламент для рассмотрения вопроса ратификации.

8 сентября МИД России вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна и выразил ему жесткое представление после серии недружественных шагов Еревана, к которым, в том числе, относится и ратификация Римского статута.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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