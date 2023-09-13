Пашинян объяснил ратификацию Римского статута безопасностью Армении

11 сентября в эфире Общественного телевидения Пашинян уже заявлял, что этот процесс был начат в декабре 2022 г. и связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. По его мнению, это является еще одним фактором, оказывающим влияние на безопасность страны в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией.