Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против России
Процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который начала Армения, связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения.
«Ратификацию Римского статута мы начали в декабре 2022 г. <...> К сожалению, произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и МУС. Нужно зафиксировать, что этот процесс не связан с отношениями Армения-РФ, это связано с приграничной напряженностью», – приводит его слова «Sputnik Армения».
«Это еще один фактор, который может оказать существенное влияние в плане повышения уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией», – добавил он.
Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянский властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В МИД России сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России. В сентябре правительство Армении направило Римский статут в парламент для рассмотрения вопроса ратификации.
8 сентября МИД России вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна и выразил ему жесткое представление после серии недружественных шагов Еревана, к которым, в том числе, относится и ратификация Римского статута. 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.