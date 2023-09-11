Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против России

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянский властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».