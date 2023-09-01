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Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации

Ведомости

Правительство Армении направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в парламент для рассмотрения вопроса ратификации, сообщили в пресс-службе кабмина, пишет ТАСС.

Армения подписала договор в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянский властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В МИД России сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России.

При этом в начале апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Армения и Россия могут подписать соглашение, согласно которому Римский статут, который республика намерена ратифицировать, не повлияет на отношения двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указывала, что, несмотря на продолжение обсуждения темы ратификации, в министерстве надеются на урегулирование «в союзническом и взаимоприемлемом ключе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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