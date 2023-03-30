Газета
Политика

МИД прокомментировал решение Армении присоединиться к Римскому статуту

Ведомости

Россия рассчитывает на урегулирование в союзническом ключе ситуации с возможным присоединением Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване... Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», – рассказала она.

Говорить о деталях этих контактов Захарова не стала.

Армения подписала Римский статут МУС в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. (менялась впоследствии в 2005 г. и 2015 г.) Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г., отмечало издание Arminfo. Это, считает Ереван, позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления». 

24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. Как отмечали ТАСС и «РИА Новости», в МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого рассказал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что этих судей необходимо привлечь к ответственности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных