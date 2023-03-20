СК возбудил дело в отношении прокурора и судей МУСа

СК возбудил дело в отношении прокурора и судей МУСаСледствие назвало их решение заведомо незаконным
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а также судей МУСа Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что решение судьи МУСа об аресте президента России Владимира Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Кроме того, решение МУСа было принято в нарушение Конвенции 1973 г. о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которой главы государств обладают абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран.
«В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», – заявили в СК.
В свою очередь, судьи МУСа подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. 20 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».
17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. «Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», – подчеркнул он тогда. С аналогичным заявлением выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая указала, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.
С Захаровой согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, ордер МУСа не имеет никаких правовых оснований и последствий. «Сейчас юрисдикцию МУСа не признают не только Россия, но и ряд государств – членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации», – заключил он.