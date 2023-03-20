СК возбудил дело в отношении прокурора и судей МУСа

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. «Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», – подчеркнул он тогда. С аналогичным заявлением выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая указала, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.