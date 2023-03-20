Медведев заявил об окончательном обрушении системы международного права
Решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина будет иметь для международного права «чудовищные» последствия. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, произошло «окончательное обрушение» системы международного права. Он отметил, что главный порок системы состоит «в ее неэффективности», поскольку страны не хотят следовать «ангажированным актам Генассамблеи ООН», накладывают вето на решения Совбеза ООН и покидают различные институты организации.
Комментируя решение МУС, Медведев назвал две ситуации, в которых возможно «судить страну и ее лидеров»: в случае практически полного утрата суверенитета и проигрыша в войне. Политик отметил «нулевую эффективность» суда, поскольку МУС удалось привлечь к ответственности лишь «три десятка никому не известных лиц». Он напомнил, что экс-президент Судана Омар аль-Башир «плевал на эти обвинения», также суд «ничего не смог сделать» вокруг ситуации с преступлениями США в Афганистане и Ираке.
Медведев заявил, что указание МУС «судить президента другой ядерной державы» поступило из США, и добавил, что «практической ценности [в этом] никакой». Он также напомнил, что «все ходят под Богом и ракетами». Зампред Совбеза РФ также пригрозил гаагскому суду ударом ракеты гиперзвукового «Оникса» и посоветовал судьям «внимательно смотреть в небо».
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.