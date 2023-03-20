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Политика

Медведев заявил об окончательном обрушении системы международного права

Ведомости

Решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина будет иметь для международного права «чудовищные» последствия. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, произошло «окончательное обрушение» системы международного права. Он отметил, что главный порок системы состоит «в ее неэффективности», поскольку страны не хотят следовать «ангажированным актам Генассамблеи ООН», накладывают вето на решения Совбеза ООН и покидают различные институты организации.

Комментируя решение МУС, Медведев назвал две ситуации, в которых возможно «судить страну и ее лидеров»: в случае практически полного утрата суверенитета и проигрыша в войне. Политик отметил «нулевую эффективность» суда, поскольку МУС удалось привлечь к ответственности лишь «три десятка никому не известных лиц». Он напомнил, что экс-президент Судана Омар аль-Башир «плевал на эти обвинения», также суд «ничего не смог сделать» вокруг ситуации с преступлениями США в Афганистане и Ираке.

Медведев заявил, что указание МУС «судить президента другой ядерной державы» поступило из США, и добавил, что «практической ценности [в этом] никакой». Он также напомнил, что «все ходят под Богом и ракетами». Зампред Совбеза РФ также пригрозил гаагскому суду ударом ракеты гиперзвукового «Оникса» и посоветовал судьям «внимательно смотреть в небо». 

Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных