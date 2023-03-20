Медведев заявил об окончательном обрушении системы международного права

Комментируя решение МУС, Медведев назвал две ситуации, в которых возможно «судить страну и ее лидеров»: в случае практически полного утрата суверенитета и проигрыша в войне. Политик отметил «нулевую эффективность» суда, поскольку МУС удалось привлечь к ответственности лишь «три десятка никому не известных лиц». Он напомнил, что экс-президент Судана Омар аль-Башир «плевал на эти обвинения», также суд «ничего не смог сделать» вокруг ситуации с преступлениями США в Афганистане и Ираке.