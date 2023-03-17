Песков назвал решения Международного уголовного суда ничтожными

«Очень много у меня вопросов по решению МУСа. В этой связи вот что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Вот единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», – заявил журналистам Песков.