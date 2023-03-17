Песков назвал решения Международного уголовного суда ничтожными
Решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«Очень много у меня вопросов по решению МУСа. В этой связи вот что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Вот единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», – заявил журналистам Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
С Захаровой согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. «Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств – членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации», – заключил он.
Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.