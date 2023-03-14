В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге

13 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что суд в Гааге планирует завести первые два дела против России. МУС будет добиваться выдачи ордеров на арест связанных с «похищением украинских детей» и перевозкой их в Россию. В частности, ордеры на арест могут выдать и в отношении тех, кто связан с «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре. Москва не раз отрицала удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины.