В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге
Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», – сказал Песков, комментируя информацию о возможных первых делах суда, которые касаются действий РФ на территории Украины.
После начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. в МУС заявили, что намерены «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины.
13 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что суд в Гааге планирует завести первые два дела против России. МУС будет добиваться выдачи ордеров на арест связанных с «похищением украинских детей» и перевозкой их в Россию. В частности, ордеры на арест могут выдать и в отношении тех, кто связан с «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре. Москва не раз отрицала удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины.
В NYT подчеркнули, что вероятность начала судебного разбирательства мала. По мнению экспертов, суд не может рассматривать эти дела заочно, а российская сторона «вряд ли выдаст своих чиновников».
Международный уголовный суд – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, занимающийся расследованием международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. МУС наделен мандатом судить не государства, а физических лиц и является независимой инстанцией по отношению к ООН.