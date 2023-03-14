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В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге

Ведомости

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», – сказал Песков, комментируя информацию о возможных первых делах суда, которые касаются действий РФ на территории Украины.

После начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. в МУС заявили, что намерены «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины.

13 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что суд в Гааге планирует завести первые два дела против России. МУС будет добиваться выдачи ордеров на арест связанных с «похищением украинских детей» и перевозкой их в Россию. В частности, ордеры на арест могут выдать и в отношении тех, кто связан с «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре. Москва не раз отрицала удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины.

В NYT подчеркнули, что вероятность начала судебного разбирательства мала. По мнению экспертов, суд не может рассматривать эти дела заочно, а российская сторона «вряд ли выдаст своих чиновников».

Международный уголовный суд – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, занимающийся расследованием международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. МУС наделен мандатом судить не государства, а физических лиц и является независимой инстанцией по отношению к ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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