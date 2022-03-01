Международный уголовный суд начнет расследование событий на Украине
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге намерен «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины, сообщила пресс-служба суда со ссылкой на главного прокурора Карим Хана. Запрос в палату предварительного производства будет направлен в ближайшее время.
«В прошлую пятницу я выразил свою растущую озабоченность, повторяя обеспокоенность мировых лидеров и граждан всего мира в связи с событиями, разворачивающимися в Украине. Сегодня я хочу объявить, что я решил приступить к расследованию ситуации на Украине как можно быстрее», — подчеркнул Хан в своем заявлении.
Прокурор пояснил, что изучил имеющиеся данные и убедился в наличии весомых оснований для начала расследования. Есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности с конца 2013 г., добавил Хан. С учетом расширения конфликта он также заявил о намерении включить в процесс расследования и все новые возможные преступления, попадающие под юрисдикцию МУС, которые были совершены любой стороной конфликта.
«Я также буду просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества в целом, когда мое управление приступит к своим расследованиям. Я буду призывать к дополнительной бюджетной поддержке, к добровольным взносам для поддержки всех наших ситуаций и к предоставлению безвозмездного персонала: важность и срочность нашей миссии слишком серьезны, чтобы быть заложником нехватки средств», — добавил он.
Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 г.
Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьёзных международных преступлениях, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц. Он является независимой инстанцией по отношению к ООН.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
На всей территории Украины введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. 27 февраля президент страны Владимир Зеленский официально обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Украинская сторона потребовала повлиять на Россию с целью прекращения военных действий на украинской территории.