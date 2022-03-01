Международный уголовный суд начнет расследование событий на Украине

Прокурор пояснил, что изучил имеющиеся данные и убедился в наличии весомых оснований для начала расследования. Есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности с конца 2013 г., добавил Хан. С учетом расширения конфликта он также заявил о намерении включить в процесс расследования и все новые возможные преступления, попадающие под юрисдикцию МУС, которые были совершены любой стороной конфликта.