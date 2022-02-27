Зеленский: Украина направила иск против России в Международный суд ООН
Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с просьбой повлиять на нее с целью прекращения военных действий на украинской территории, сообщил в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский.
«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — написал политик в Instagram.
Ранее Зеленский заявил о необходимости принять решение о вступлении страны в Евросоюз. «Это решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — написал он в Twitter.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
25 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, в Москве получили соответствующее уведомление МИД Украины. В этот же день глава Украины предложил Путину провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.
Сегодня российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров, но Зеленский отказался встречаться в этой стране. Владимир Мединский сообщил, что делегация будет ожидать окончательного ответа от украинской стороны до 15 часов.