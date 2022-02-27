Минобороны сообщило о полной блокировке Херсона и Бердянска на Украине
Вооруженные силы России за последние сутки полностью блокировали города Херсон и Бердянск, взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. О последних деталях проведения военной операции на Украине сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских ВС провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтыровка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 км», — сообщили в Минобороны.
Войска Донецкой народной республики продвинулись вперед еще на 12 км и взяли под контроль Павлополь и Пищевик.
Украинские военнослужащие массово отказываются от продолжения боевых действий, утверждает военное ведомство. Так, в Харьковской области 26 февраля сложил оружие зенитный ракетный полк ВСУ, был задержан 471 человек. По последним данным, российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.