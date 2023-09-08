МИД выразил послу Армении жесткое представление после недружественных шагов Еревана
МИД России вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна и выразил ему жесткое представление после серии недружественных шагов Еревана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В МИДе уточнили, что речь идет о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, проведении на армянской территории военных учений с участием США, а также поездке супруги премьер-министра Анны Акопян в Киев, где она передавала гуманитарную помощь.
Кроме того, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и всего российского ведомства.
При этом МИД подчеркнул, что Россия и Армения остаются союзниками, и все партнерские договоренности будут полностью выполнены на благо народов двух стран.
1 сентября правительство Армении направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. В МИД счел планы Еревана «абсолютно неприемлемыми» из-за позиции этой организации по отношению к России.