Газета
Политика

МИД выразил послу Армении жесткое представление после недружественных шагов Еревана

Ведомости

МИД России вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна и выразил ему жесткое представление после серии недружественных шагов Еревана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МИДе уточнили, что речь идет о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, проведении на армянской территории военных учений с участием США, а также поездке супруги премьер-министра Анны Акопян в Киев, где она передавала гуманитарную помощь.

Кроме того, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и всего российского ведомства.

При этом МИД подчеркнул, что Россия и Армения остаются союзниками, и все партнерские договоренности будут полностью выполнены на благо народов двух стран.

Ранее по теме: Армения проведет совместные военные учения с США

1 сентября правительство Армении направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. В МИД счел планы Еревана «абсолютно неприемлемыми» из-за позиции этой организации по отношению к России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных