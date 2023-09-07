Армения проведет совместные военные учения с США

Армения проведет совместные военные учения с СШАЭтот шаг вызвал настороженность в Кремле
Предстоящие совместные военные учения США и Армении вызывают настороженность в России на фоне очередного военного обострения на армяно-азербайджанской границе. «Москва будет глубоко анализировать эту новость и отслеживать ситуацию», – заявил 6 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными с 11 по 20 сентября в Армении в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях».
В учениях Eagle Partner 2023 военные проведут операции «по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Другая цель – готовность армянских вооруженных сил в соответствии с плановыми показателями программы НАТО «Партнерство во имя мира». В ходе маневров будет использоваться тяжелая техника, в них примут участие 175 армянских и 85 американских солдат и офицеров, передает Reuters со ссылкой на заявления представителей Пентагона.
В январе Армения отказалась проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». В них должны были принять участие военные из России и других стран – участниц союза. Премьер-министр Никол Пашинян это решение обосновал тем, что Москва не оказывает должной поддержки Еревану на фоне продолжающегося армяно-азербайджанского конфликта, а в этих условиях присутствие российских вооруженных сил на территории Армении «не гарантирует безопасность республики, а, наоборот, создает угрозы».
В августе МЧС Армении не участвовало в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.
Взаимодействие Армении в различных форматах с НАТО происходит не первый год, в том числе по программе совместных учений в рамках подготовки к миротворческим миссиям, сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян. Эксперт напомнил, что армянские миротворцы неоднократно принимали участие в постконфликтном урегулировании в Ираке и Афганистане. «В данном случае запланировано рядовое событие, которое никоим образом не перекрывает процесс взаимодействия России и Армении», – отметил эксперт.
Другое дело, продолжает Искандарян, что после поражения Армении во второй карабахской войне страна максимально заинтересована в диверсификации своей внешней политики, в поиске новых потенциальных союзников. «Ереван недавно начал закупать вооружения у Индии и расширил уровень взаимодействия с западными странами, – говорит эксперт. – Для Армении проблема безопасности – вопрос экзистенциальный. Тем не менее армянские власти заинтересованы в сохранении инструментариев для решения разных вопросов в российско-армянских отношениях, в том числе в рамках ОДКБ».
Армянский премьер раскритиковал политику российских властей на кавказском направлении в интервью изданию La Repubblica 3 сентября. Он назвал «стратегической ошибкой» решение Армении на 100% полагаться на Россию в вопросах безопасности и поставок вооружений. «Страна вкусила горькие плоды этой ошибки и только сейчас пытается диверсифицировать свою стратегию в сфере безопасности», – добавил он. Помимо этого Пашинян предположил, что Москва постепенно уходит из региона Южного Кавказа: «Однажды мы проснемся и увидим, что России здесь нет». Он также обвинил российских миротворцев в утрате контроля над Лачинским коридором, связывающим Ереван с Нагорным Карабахом, что идет вразрез с текстом трехстороннего заявления ноября 2020 г., положившего конец войне 2020 г.
С апреля Нагорный Карабах фактически находится в блокаде после установки Баку своего КПП в районе Лачинского коридора. В результате с армянской стороны госграницы с 26 июля скопилась колонна фур с гуманитарным грузом. Баку не разрешает их проезд, аргументируя тем, что пересечение госграницы должно происходить в соответствии с таможенным законодательством Азербайджана. Вместо этого они предлагают гуманитарным организациям использовать альтернативную дорогу Агдам – Аскеран на азербайджанской стороне. По этой дороге общество Красного Полумесяца 29 августа попыталось отправить два грузовика с 40 т муки, но на въезде в регион колонна была заблокирована местными жителями.
5 сентября Песков в ответ на интервью Пашиняна заявил журналистам, что Россия уважает премьер-министра Армении, но не собирается уходить с Южного Кавказа. Он также добавил, что Москва продолжит играть роль гаранта стабильности и безопасности региона, включая Нагорный Карабах. В тот же день в российском МИДе предложили армянским властям разместить на армяно-азербайджанской границе миссию ОДКБ, чтобы минимизировать количество пограничных инцидентов. «Мяч на стороне Еревана. Все остальные страны – члены организации выразили готовность к этому шагу», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах их территории вдоль общей границы. В одном из этих столкновений – 1 сентября в районе армянского села Сотк погибло четверо армянских военнослужащих, сообщает минобороны Армении.
Пашинян недоволен, что российская сторона продолжает занимать сбалансированную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, армянские власти заинтересованы в вовлечении российских Вооруженных сил в спор с Баку на стороне Ереване, что не соответствует интересам России. «В первую очередь Москве важно достижение мира между сторонами, а не усиление конфронтации», – добавил эксперт.
С другой стороны, продолжает Притчин, армянское руководство хотело бы снять с себя ответственность за катастрофическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и переложить на российские плечи свои просчеты, которые привели к нынешнему статус-кво в регионе: «Такая риторика, с точки зрения Еревана, дает им возможность оправдаться за невыполнение пунктов трехстороннего заявления перед международным сообществом». При этом Россия остается безальтернативным гарантом безопасности Армении, поскольку ни Франция, ни США, ни в целом НАТО не могут взять на себя эту функцию в силу географических и политических причин, заключил эксперт.