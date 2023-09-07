Армения проведет совместные военные учения с США

Армянский премьер раскритиковал политику российских властей на кавказском направлении в интервью изданию La Repubblica 3 сентября. Он назвал «стратегической ошибкой» решение Армении на 100% полагаться на Россию в вопросах безопасности и поставок вооружений. «Страна вкусила горькие плоды этой ошибки и только сейчас пытается диверсифицировать свою стратегию в сфере безопасности», – добавил он. Помимо этого Пашинян предположил, что Москва постепенно уходит из региона Южного Кавказа: «Однажды мы проснемся и увидим, что России здесь нет». Он также обвинил российских миротворцев в утрате контроля над Лачинским коридором, связывающим Ереван с Нагорным Карабахом, что идет вразрез с текстом трехстороннего заявления ноября 2020 г., положившего конец войне 2020 г.