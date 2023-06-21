Лукашенко призвал ОДКБ активнее решать пограничные споры

Лукашенко призвал ОДКБ активнее решать пограничные спорыНо помочь армяно-азербайджанскому урегулированию блок вряд ли сможет
Министры иностранных дел государств – участников ОДКБ (входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) по итогам встречи 20 июня в Минске обсудили положение в Афганистане, приняли заявление о недопустимости гонки вооружений в космосе и обсудили другие международные проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи заявил, что ОДКБ не является блоком, который «противостоит кому бы то ни было», и не замахивается на ведущую роль на Евразийском континенте.
Перед началом встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ОДКБ за пассивность в решении пограничных проблем между Киргизией и Таджикистаном и в армяно-азербайджанском урегулировании. «Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга <...> как бы мы ни крутили ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решают члены ОДКБ Армения, Кыргызстан и Таджикистан», – цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.
Конфликт между Киргизией и Таджикистаном из-за пограничных споров тянется давно, только в одном 2021 году в результате нескольких вооруженных стычек погибло около 150 человек. Не утихают пограничные стычки и между Арменией и Азербайджаном – в сентябре 2022 г. в результате столкновений погибло около 300 человек с обеих сторон. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за отсутствие реакции на пограничные кризисы, а 23 ноября 2022 г. отказался подписывать итоговую декларацию на саммите организации в Ереване.
ОДКБ не может помочь решить пограничный спор Таджикистана и Киргизии, пока сами участники конфликта не подключат государства – члены организации к решению проблемы, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Но ситуация на таджикско-киргизской границе, по словам эксперта, в настоящее время стабилизировалась, а участники активно проводят процесс делимитации и демаркации границ.
Гораздо сложнее проблема на армяно-азербайджанском треке, продолжает Притчин: «Ереван пытается втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, подключив процедуру защиты границ. Такая попытка была во время июльских столкновений 2020 г., которая впоследствии стала предпосылкой для начала масштабных боевых действий в сентябре того же года». Через два года армянские власти предприняли аналогичные усилия, опять безуспешно. В таком раскладе ОДКБ не может включиться в конфликт на стороне Еревана, полагает эксперт. «Для подключения организации, с одной стороны, необходимо провести делимитацию и демаркацию границы, т. е. зафиксировать юридически обозначенную линию, – говорит Притчин. – С другой – партнеры Армении внутри организации не готовы поддержать Ереван в конфликте в силу наличия хороших отношений с Баку: они не считают позицию армянских властей обоснованной».