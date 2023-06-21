Лукашенко призвал ОДКБ активнее решать пограничные споры

Гораздо сложнее проблема на армяно-азербайджанском треке, продолжает Притчин: «Ереван пытается втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, подключив процедуру защиты границ. Такая попытка была во время июльских столкновений 2020 г., которая впоследствии стала предпосылкой для начала масштабных боевых действий в сентябре того же года». Через два года армянские власти предприняли аналогичные усилия, опять безуспешно. В таком раскладе ОДКБ не может включиться в конфликт на стороне Еревана, полагает эксперт. «Для подключения организации, с одной стороны, необходимо провести делимитацию и демаркацию границы, т. е. зафиксировать юридически обозначенную линию, – говорит Притчин. – С другой – партнеры Армении внутри организации не готовы поддержать Ереван в конфликте в силу наличия хороших отношений с Баку: они не считают позицию армянских властей обоснованной».