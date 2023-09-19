В МИД России заявили о приверженности сотрудничеству с Арменией
Армения своими последними действиями может спровоцировать новые враждебные шаги со стороны США и ЕС по отношению к России. Но Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России. <...> Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», – заявила представитель внешнеполитического ведомства (цитата по РИА «Новости»).
Захарова уточнила, что имеет в виду процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, совместные с США военные учения, а также контакты с Украиной. Она также отметила, что российская сторона надеется, что власти Армении примут «правильное решение», поскольку они осознают опасные последствия «затеянной западниками новой авантюры».
Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Военнослужащие республики стали применять высокоточное оружие «на передней линии и в глубине», чтобы вывести из строя военные объекты и позиции армянских вооруженных сил.
В Минобороны Армении сообщили, что к 14:00 ситуация в на границах республики была «относительно стабильной». Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза.