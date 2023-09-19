В МИД России заявили о приверженности сотрудничеству с Арменией

«Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России. <...> Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», – заявила представитель внешнеполитического ведомства (цитата по РИА «Новости»).