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Политика

В МИД России заявили о приверженности сотрудничеству с Арменией

Ведомости

Армения своими последними действиями может спровоцировать новые враждебные шаги со стороны США и ЕС по отношению к России. Но Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России. <...> Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию», – заявила представитель внешнеполитического ведомства (цитата по РИА «Новости»).

Захарова уточнила, что имеет в виду процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, совместные с США военные учения, а также контакты с Украиной. Она также отметила, что российская сторона надеется, что власти Армении примут «правильное решение», поскольку они осознают опасные последствия «затеянной западниками новой авантюры».

Ранее по теме: Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Военнослужащие республики стали применять высокоточное оружие «на передней линии и в глубине», чтобы вывести из строя военные объекты и позиции армянских вооруженных сил.

В Минобороны Армении сообщили, что к 14:00 ситуация в на границах республики была «относительно стабильной». Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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