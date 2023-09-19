Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» в КарабахеБаку проинформировал об этом российских миротворцев
Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.
В частности, Баку применяет высокоточное оружие «на передней линии и в глубине» для выведения из строя позиции вооруженных сил Армении, боевых средств и военных объектов республики. В минобороны Азербайджана уточнили, что гражданская инфраструктура и население не являются целями ударов.
Отмечается, что мероприятия проводятся для обеспечения положений трехстороннего заявления, вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что командование миротворческого контингента России проинформировано о начале мероприятий.
В минобороны Азербайджана обратили внимание, что неоднократно предупреждали Армению, что присутствие в Карабахе военных республики «является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе». Там также указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
По утверждению Баку, 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли – Физули – Шуша в Карабахе взорвалась мина, установленная «разведывательно-диверсионными группами» Армении. В результате погибли гражданские лица и был поврежден автомобиль. В тот же день была подорвана еще одна машина с военнослужащими Азербайджана. Есть погибшие и раненые, уточнили в минобороны. Произошедшее ведомство назвало «продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики» Еревана против Баку.
Как сообщил «Ведомостям» житель Степанакерта, в городе не работает сотовая связь. По словам очевидца, Азербайджан наносит удары по военным объектам, попадания в гражданскую инфраструктуру зафиксированы не были. Собеседник отметил, что местные жители не могут эвакуироваться из города. По его словам, те, кто хотел уехать еще две недели назад, уже не могли этого сделать. В соцсетях также появляются видео, на которых слышен артобстрел Степанакерта. В городе звучит воздушная тревога, передает Sputnik Армения.
В минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах республики «относительно стабильная».
В МИД России, комментируя начало «антитеррористических мероприятий», заявили, что Москва «получает эту информацию от азербайджанской стороны». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас проводятся контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном. По итогам контактов МИД опубликует заявление, добавила она.
«Мы знаем, собственно говоря, что необходимо сделать для урегулирования ситуации <...>: выполнить все то, о чем договорились, не провоцировать ситуацию, работать на ее успокоение и урегулирование, быть ответственными в плане выполнения взятых на себя обязательств», – сказала Захарова в ходе брифинга, который совпал с объявлением Баку о начале мероприятий в регионе.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными двух стран. В результате было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Новый виток эскалации произошел в 2022 г., когда Баку установил КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 25 мая 2023 г. Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсудили в Кремле отношения двух стран. При этом совместного заявления по итогам переговоров принято не было.
На встрече Алиев отметил, что после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче». После этого в Баку говорили о желании заключить мирный договор с Ереваном до конца 2023 г.
12 сентября Путин, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, назвал ключом проблемы признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией. В Кремле заявили, что «напряженность в Карабахе не спадает и даже имеет тенденцию к росту». Россия продолжает последовательную работу как с Баку, так и с Ереваном, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.