Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Как сообщил «Ведомостям» житель Степанакерта, в городе не работает сотовая связь. По словам очевидца, Азербайджан наносит удары по военным объектам, попадания в гражданскую инфраструктуру зафиксированы не были. Собеседник отметил, что местные жители не могут эвакуироваться из города. По его словам, те, кто хотел уехать еще две недели назад, уже не могли этого сделать. В соцсетях также появляются видео, на которых слышен артобстрел Степанакерта. В городе звучит воздушная тревога, передает Sputnik Армения.