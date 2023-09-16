Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными двух стран. В результате было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.