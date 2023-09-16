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Политика

Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху

Ведомости

Турецкая сторона предложила лидерам России, Армении и Азербайджана провести четырехстороннюю встречу по ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время брифинга перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

«Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым и [премьер-министр Армении Николом] Пашиняном», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Анкара пока не получила ответ на свое предложение.

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16 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил ТАСС, что Баку рассчитывает заключить мирный договор с Арменией до конца года. При этом азербайджанские власти призывают Ереван зафиксировать признание территориальной целостности республики.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными двух стран. В результате было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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