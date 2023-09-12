Путин заявил об отсутствии разворота в отношениях с Арменией
В отношениях Москвы и Еревана не произошло какого-либо разворота, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим и понимаем, что происходит <...> Он (Пашинян) прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет», – рассказал Путин.
Глава государства, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, ключевой составляющей всей проблемы назвал признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией.
«Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, – все, о чем речь-то? <...> Статус Карабаха определила сама Армения», – рассказал президент.
С 11 по 20 сентября США и Армения проводят совместные военные учения в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле ранее заявляли, что такие новости вызывают настороженность.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения по-прежнему остаются близки, поэтому Москва не боится потерять союзника в лице Еревана.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении».