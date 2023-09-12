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Политика

Путин заявил об отсутствии разворота в отношениях с Арменией

Ведомости

В отношениях Москвы и Еревана не произошло какого-либо разворота, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим и понимаем, что происходит <...> Он (Пашинян) прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет», – рассказал Путин.

Глава государства, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, ключевой составляющей всей проблемы назвал признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией.

«Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, – все, о чем речь-то? <...> Статус Карабаха определила сама Армения», – рассказал президент.

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С 11 по 20 сентября США и Армения проводят совместные военные учения в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле ранее заявляли, что такие новости вызывают настороженность.

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения по-прежнему остаются близки, поэтому Москва не боится потерять союзника в лице Еревана.

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С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении». 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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