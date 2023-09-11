Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении
Россия и Армения по-прежнему остаются близки, поэтому Москва не боится потерять союзника в лице Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Песков признал, что у стран «могут быть определенные проблемы», но решать их, по словам представителя Кремля, следует в рамках диалога. Он добавил, что логика развития и национальные интересы России и Армении свидетельствуют о необходимости углубления союзничества двух стран.
С 11 по 20 сентября США и Армения проводят совместные военные учения в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле ранее заявляли, что такие новости вызывают настороженность.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.
7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе. В Кремле отметили, что продолжают «скрупулезную, последовательную, конструктивную работу» как с Ереваном, так и с Баку.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее обратила внимание, что в инфополе Армении отчетливо доминирует негативная повестка о России. Она подчеркнула недопустимость разжигания вражды и ненависти между гражданами двух стран. В то же время, добавила дипломат, Москва заинтересована в поиске «путей выправления ситуации». Захарова подчеркнула, что общая история и будущее двух стран «все это вытерпят».