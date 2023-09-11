Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее обратила внимание, что в инфополе Армении отчетливо доминирует негативная повестка о России. Она подчеркнула недопустимость разжигания вражды и ненависти между гражданами двух стран. В то же время, добавила дипломат, Москва заинтересована в поиске «путей выправления ситуации». Захарова подчеркнула, что общая история и будущее двух стран «все это вытерпят».