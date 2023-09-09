Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым снижение напряженности на границе

7 сентября Пашинян заявил о «продолжении политики посягательства» на территорию Армении со стороны Азербайджана, который своими действиями демонстрирует «намерение начать новую военную провокацию». Армянский премьер также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом.