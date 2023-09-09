Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым снижение напряженности на границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о деэскалации на границе. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», – говорится в сообщении пресс-службы армянского премьера.
Пашинян также подтвердил приверженность Еревана договоренностям о решении всех вопросов исключительно дипломатическими средствами.
7 сентября Пашинян заявил о «продолжении политики посягательства» на территорию Армении со стороны Азербайджана, который своими действиями демонстрирует «намерение начать новую военную провокацию». Армянский премьер также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом.
В Баку сочли заявления армянского руководства «фальшивой политической манипуляцией». Азербайджанский МИД считает, что это Ереван продолжает военно-политические провокации и сохраняет претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о том, что Москва продолжает скрупулезную работу с Ереваном и Баку и выполняет функции гаранта безопасности в регионе.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. В результате последнего вооруженного столкновения 1 сентября в районе армянского села Сотк погибло четверо армянских военнослужащих, сообщало минобороны Армении.