Песков заявил о продолжении работы по урегулированию между Баку и Ереваном
Россия продолжает работу по урегулированию ситуации между Баку и Ереваном и выполняет функции гаранта безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Россия продолжает скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», – подчеркнул он.
Песков отметил, что в такой ситуации проведение армяно-американских учений «не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия».
Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе.
Обострение ситуации происходит на фоне планов провести совместные военные учения США и Армении с 11 по 20 сентября в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле заявили, что такие новости вызывают настороженность, и добавили, что Москва будет следить за ситуацией.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.
25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».