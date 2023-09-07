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Песков заявил о продолжении работы по урегулированию между Баку и Ереваном

Ведомости

Россия продолжает работу по урегулированию ситуации между Баку и Ереваном и выполняет функции гаранта безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Россия продолжает скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», – подчеркнул он.

Песков отметил, что в такой ситуации проведение армяно-американских учений «не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия».

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе.

Ранее по теме: Армения проведет совместные военные учения с США

Обострение ситуации происходит на фоне планов провести совместные военные учения США и Армении с 11 по 20 сентября в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле заявили, что такие новости вызывают настороженность, и добавили, что Москва будет следить за ситуацией. 

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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