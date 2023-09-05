В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об уходе России из региона
Кремль не может согласиться с тезисами премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о том, что Россия должна уйти с Южного Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», – объяснил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе. Залогом успеха в этом процессе является следование трехсторонним договоренностям двухлетней давности. Россия не собирается сворачивать свою деятельность и продолжает выполнять роль гаранта безопасности. Также Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из них – патриоты России, вносящие достойный вклад в развитие страны.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.
23 апреля государственная погранслужба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. Ереван назвал это неприемлемым, призвал Россию ликвидировать блокаду Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г. вместе с началом боевых действий между военными Армении и Азербайджана. Лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление. После этого в зоне конфликта прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.