В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об уходе России из региона

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе. Залогом успеха в этом процессе является следование трехсторонним договоренностям двухлетней давности. Россия не собирается сворачивать свою деятельность и продолжает выполнять роль гаранта безопасности. Также Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из них – патриоты России, вносящие достойный вклад в развитие страны.