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В Кремле прокомментировали слова Пашиняна об уходе России из региона

Ведомости

Кремль не может согласиться с тезисами премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о том, что Россия должна уйти с Южного Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», – объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе. Залогом успеха в этом процессе является следование трехсторонним договоренностям двухлетней давности. Россия не собирается сворачивать свою деятельность и продолжает выполнять роль гаранта безопасности. Также Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из них – патриоты России, вносящие достойный вклад в развитие страны.

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор.

23 апреля государственная погранслужба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. Ереван назвал это неприемлемым, призвал Россию ликвидировать блокаду Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора.

Ранее по теме: Азербайджан обвинил Армению в несогласованной установке КПП на границе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г. вместе с началом боевых действий между военными Армении и Азербайджана. Лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление. После этого в зоне конфликта прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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