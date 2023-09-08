Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в эскалации в Карабахе

Силаев объяснил, что отсутствие договора, признающего Нагорный Карабах в составе Азербайджана со стороны Армении, и разъяснения правового статуса армянского населения в регионе со стороны Азербайджана остаются основными факторами регулярного обострения ситуации. «Армения не отказывается от подписания мирного договора, но желает и переговоров об условиях проживания армянского населения в Нагорном Карабахе, об обеспечении его прав и безопасности», – подчеркнул эксперт. При этом Азербайджан заявляет о готовности предоставить им те же права, что и своим гражданам, но не конкретизирует их – например, не говорит о праве обучения на родном языке. Факторы, которые могли бы привести к деэскалации обстановки, сейчас очень слабы, заключил эксперт.