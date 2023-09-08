Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в эскалации в Карабахе

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в эскалации в КарабахеОпасное развитие событий вполне реально
Россия «продолжает скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», – заявил 7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Москва расценивает заявления премьера Армении Никола Пашиняна об опасной ситуации из-за концентрации азербайджанских войск. «Продолжается политика посягательства на суверенную территорию Армении. Этими действиями Азербайджан демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении», – передает слова Пашиняна официальный сайт армянского премьера. Он также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации.
В свою очередь, МИД Азербайджана назвал обвинения армянского руководства «фальшивой политической манипуляцией». «Реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – говорится в заявлении. МИД Азербайджана призвал вывести армянские вооруженные силы из Нагорного Карабаха, где они «вопреки обязательствам еще остаются». Передвижение войск вблизи Карабаха Азербайджан не отрицает, но объясняет это учениями.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. В результате последнего вооруженного столкновения 1 сентября в районе армянского села Сотк погибло четверо армянских военнослужащих, сообщает минобороны Армении.
Происходящие события встраиваются в логику предыдущих этапов эскалации, считает директор Лаборатории анализа международных процессов ИМИ Николай Силаев. «Войска просто так никто не двигает. Баку демонстрирует свои боевые возможности, поэтому применение азербайджанским руководством своих вооруженных сил против Армении возможно. Ситуация опасная», – сказал эксперт.
Силаев объяснил, что отсутствие договора, признающего Нагорный Карабах в составе Азербайджана со стороны Армении, и разъяснения правового статуса армянского населения в регионе со стороны Азербайджана остаются основными факторами регулярного обострения ситуации. «Армения не отказывается от подписания мирного договора, но желает и переговоров об условиях проживания армянского населения в Нагорном Карабахе, об обеспечении его прав и безопасности», – подчеркнул эксперт. При этом Азербайджан заявляет о готовности предоставить им те же права, что и своим гражданам, но не конкретизирует их – например, не говорит о праве обучения на родном языке. Факторы, которые могли бы привести к деэскалации обстановки, сейчас очень слабы, заключил эксперт.