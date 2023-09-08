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Захарова назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Ведомости

Задержание пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна в Армении является провокацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приветствуя участников Российско-армянского медиафорума в Ереване.

«Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов», – сказала она. 

Захарова не исключила, что инцидент во время Российско-армянского медиафорума может быть направлен на срыв этого мероприятия. 

Дипломат также обратила внимание, что в информационном пространстве Армении в последнее время отчетливо доминирует негативная повестка о России. Она подчеркнула недопустимость разжигания вражды и ненависти между гражданами России Армении «за счет обвинения России во всех бедах армянского народа». 

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Захарова отметила, что Москва заинтересована в поиске «путей выправления ситуации», и призвала не поддаваться на провокации. Дипломат подчеркнула, что общая история и будущее двух стран «все это вытерпят».

6 и 7 сентября в Сюникской области Армении были задержаны семеро граждан, среди которых Бадалян и Геворкян. Они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.). Комментируя произошедшее, Захарова заявила, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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