Захарова назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
Задержание пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна в Армении является провокацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приветствуя участников Российско-армянского медиафорума в Ереване.
«Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов», – сказала она.
Захарова не исключила, что инцидент во время Российско-армянского медиафорума может быть направлен на срыв этого мероприятия.
Дипломат также обратила внимание, что в информационном пространстве Армении в последнее время отчетливо доминирует негативная повестка о России. Она подчеркнула недопустимость разжигания вражды и ненависти между гражданами России Армении «за счет обвинения России во всех бедах армянского народа».
Захарова отметила, что Москва заинтересована в поиске «путей выправления ситуации», и призвала не поддаваться на провокации. Дипломат подчеркнула, что общая история и будущее двух стран «все это вытерпят».
6 и 7 сентября в Сюникской области Армении были задержаны семеро граждан, среди которых Бадалян и Геворкян. Они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.). Комментируя произошедшее, Захарова заявила, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.