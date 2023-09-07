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СК Армении объяснил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна

Ведомости

Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщили в Следственном комитете (СК) Армении.

В Сюникской области Армении 6 и 7 сентября были задержаны семеро граждан, среди которых Бадалян и Геворкян, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна. Уточняется, что они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).

Ранее о задержании блогера и обозревателя сообщал сам «Sputnik Армения». Издание отмечало, что Бадаляна уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах, но он был освобожден под залог.

Ранее по теме: СМИ: в Армении задержали пророссийского блогера и обозревателя радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение, что произошедшее является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Она также заявляла, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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