СК Армении объяснил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна
Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщили в Следственном комитете (СК) Армении.
В Сюникской области Армении 6 и 7 сентября были задержаны семеро граждан, среди которых Бадалян и Геворкян, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна. Уточняется, что они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).
Ранее о задержании блогера и обозревателя сообщал сам «Sputnik Армения». Издание отмечало, что Бадаляна уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах, но он был освобожден под залог.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение, что произошедшее является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Она также заявляла, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.