СК Армении объяснил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна

В Сюникской области Армении 6 и 7 сентября были задержаны семеро граждан, среди которых Бадалян и Геворкян, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна. Уточняется, что они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).